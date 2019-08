Pela primeira vez uma mulher vai apitar uma final da Supertaça Europeia

© Pascal Rossignol/Reuters

Vai ser a primeira vez que uma mulher vai dirigir uma final masculina da UEFA. A Supertaça está marcada para o dia 14 de agosto, no Besiktas Park, em Istambul, e vai ter frente-a-frente Liverpool e Chelsea, ou seja, o detentor da Liga dos Campeões e o vencedor da Liga Europa,

A árbitra francesa é considerada uma das melhores do mundo, e no último mês de Julho apitou a final do Campeonato do Mundo Feminino da FIFA, entre os Estados Unidos e a Holanda.

Para este jogo da Supertaça Europeia, Frappart vai ter uma equipa composta principalmente por mulheres. Será acompanhada pelas árbitras assistentes Manuela Nicolosi, da França, e Michelle O'Neal, da República da Irlanda. O quarto árbitro será o turco Cuneyt Cakir.

O vídeo árbitro assistente (VAR) será exercido pelo francês Clement Turpin, que terá o auxílio do compatriota François Letexier e ainda do alemão Mark Borsch e do italiano Massimiliano Irrati.

Aleksander Čeferin: "Potencial do futebol feminino não tem limites"

Depois da nomeação, Roberto Rosetti, responsável pela arbitragem da UEFA, destacou a capacidade de Stéphanie Frappart como árbitra. Roberto Rosetti acrescentou que "Frappart merece completamente a oportunidade de apitar um jogo de nível tão elevado. Provou, ao longo de vários anos, que é uma das melhores árbitras, não apenas na Europa, mas no Mundo", disse.

Por seu lado, Aleksander Čeferin, presidente da UEFA sublinhou que "o potencial do futebol feminino não tem limites e congratulo-me com o facto de Stéphanie Frappart ter sido nomeada para a Supertaça Europeia deste ano", afirmou.

Stéphanie Frappart, um nome para marcar a história do futebol

Já em França, Stéphanie Frappart também fez história, ao tornar-se na primeira árbitra a dirigir este ano um jogo do campeonato, entre SC Amiens e RC Strasbourg. Tendo já sido anunciado que Frappart vai ser promovida a título definitivo ao conjunto de árbitros da Ligue 1 para a nova temporada.