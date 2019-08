Pela procura dos milhões, FC Porto não pode falhar na Rússia

© Fábio Poço/Global Imagens

O FC Porto quer começar esta quarta-feira a ficar mais perto da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os dragões jogam na Rússia com o Krasnodar, em partida da primeira mão para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

A missão de Sérgio Conceição e restante plantel passa por chegar à elite do futebol europeu, com a fase de grupos da "Champions" e assim garantir os 44 milhões de euros de prémio da UEFA.

"Temos obrigação de chegar à fase de grupos", o recado é de Sérgio Conceição. O treinador do FC Porto não se esconde do desafio que a equipa tem pela frente para ultrapassar o Krasnodar e chegar ao "play-off" da Liga dos Campeões.

Estreia de Merchesín?

O treinador Sérgio Conceição tem a equipa na máxima força, com todos os 23 convocados disponíveis para o encontro com a formação russa.

Para esta partida, o técnico português deve apostar na estreia do argentino, Merchesín, apesar de o guarda-redes ter chegado à equipa na semana passada. A defesa portista deve contar com Manafá, Pepe, Marcano e Alex Telles; no meio campo Corona, Danilo, Sérgio Oliveira e Luíz Diaz; na frente de ataque Marega e Soares.

A equipa está "motivada, de acordo com o que tem sido habitual", lançou ainda o treinador Sérgio Conceição não se mostrando preocupado com o facto de os azuis e brancos ainda não terem feito nenhum jogo oficial. Ao contrário do Krasnodar que já tem no "currículo" quatro jornadas do campeonato russo.

Sérgio Conceição não vai estar no banco de suplentes do FC Porto neste jogo em Krasnodar, na Rússia. O treinador dos dragões vai cumprir o jogo de castigo aplicado pela UEFA pelo atraso no reatar da partida com o Liverpool, depois do intervalo, na partida da segunda mão dos quartos-de-final da última edição da Liga dos Campeões.

Krasnodar em busca da afirmação

O campeonato russo arrancou em julho, e nas primeiras quatro jornadas o Krasnodar conseguiu sete pontos, mediante duas vitórias, um empate e uma derrota. Na última ronda foi empatar a um golo a São Petersburgo, no terreno do campeão Zenit.

O Krasnodar ficou no terceiro lugar do último campeonato da Rússia. Um clube que nos últimos anos tem vindo a consolidar uma posição junto dos principais emblemas russos, muito por culpa, do investimento financeiro garantido pelo milionário, Sergey Galitsky, dono do Krasnodar.

O encontro da primeira mão da terceira pré-eliminatória, entre Krasnodar e FC Porto está agendado para as 18h00, e terá arbitragem do alemão Tobias Stieler. Uma partida com relato na TSF.