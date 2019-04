"França não tem só grandes jogadores, mas também ótimos médicos" Pelé já recebeu alta

O antigo futebolista Pelé recebeu esta segunda-feira alta hospitalar, após ter permanecido internado por cinco dias num hospital de Paris, na sequência de uma infeção urinária severa, e diz já estar preparado para regressar ao Brasil.

"Enquanto eu estava aqui em Paris, sofri uma severa infeção urinária, que requisitou assistência médica e cirúrgica emergencialmente. Mas, graças ao grande carinho do 'time' de médicos do American Hospital of Paris, eu estou pronto para viajar para casa", refere o triplo campeão do mundo pela seleção brasileira de futebol, em comunicado divulgado pela sua assessoria.

Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido por Pelé, tem 78 anos e foi hospitalizado na quarta-feira passada, após participar num evento de um patrocinador.

"França não tem somente grandes jogadores, mas também ótimos médicos", diz o antigo jogador do Santos. "Eu quero expressar o meu caloroso agradecimento à equipa do Dr. Gérard Khayat, Dr. Thierry Guetta e Dr. Gilles Boccara", especificou.

A alta de Pelé era esperada para o fim de semana, mas acabou por ficar no hospital até hoje, "por precaução". Hoje mesmo, Pelé recebeu a visita do jogador brasileiro Neymar, estrela principal do Paris Saint-Germain.