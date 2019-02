O Flamengo está de luto. Dez mortos no centro de estágio do clube brasileiro

Pelo menos 10 pessoas morreram e outras três ficaram feridas, uma delas em estado grave, esta sexta-feira, no Centro de Treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

O fogo destruiu as instalações onde dormiam atletas do clube que tinham entre 14 e 17 anos, afirmou o tenente-coronel Douglas Henaut, em declarações à Globo . Ainda não é conhecida a identidade de todas as vítimas mortais, sabendo-se apenas que entre elas estão o guarda-redes Christian Esmério e o jogador Arthur Vinicius, que estava prestes a completar 15 anos.

Os feridos são Cauan Emanuel, de 14 anos, Francisco Diogo, de -15 anos, e Jhonatan Ventura, também com 15 anos. Todos os feridos foram transportados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. O ferido mais grave, Jhonatan Ventura, apresenta queimaduras em 40% do corpo e está a ser transferido para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Os outros dois jogadores já se encontram fora de perigo.

Um dos jogadoras da equipa de sub-17 que estava no centro de treino, Felipe Cardoso, contou à Coluna do Flamengo que o incêndio terá começado no ar condicionado do seu quarto.

"O incêndio começou no meu quarto. O ar condicionado começou a pegar fogo e eu saí correndo. Graças a Deus consegui correr e estou vivo", disse o jovem.

"Estou muito mal por não ter conseguido tirar todos meus irmãos. Estou bem, por pouco não estaria mais vivo. Deus é maravilhoso. Luto eterno. Eu só quero esquecer as cenas", afirmou Felipe nas redes sociais.

Os bombeiros foram acionados por volta das 5h00 (7h00 em Lisboa). As chamas foram controladas cerca de uma horas e meia depois. O edifício do clube de futebol brasileiro ficou parcialmente destruído.

A polícia chegou ao local pelas 9h50 (11h50 em Lisboa) para fazer a perícia. Foi instaurado um inquérito para apurar as causas da tragédia.

O clube já reagiu à tragédia nas redes sociais.

De acordo com as mães dos atletas, o treino desta sexta-feira havia sido cancelado, e os jovens tinham ido dormir a casa, pelo que só se encontravam nas camaratas os jogadores que residiam fora do Rio de Janeiro e que, por isso, não foram para as suas habitações.

"Se tivessem treino hoje, a tragédia teria sido muito maior", disse uma mãe, ouvida pela Globo.

De acordo com um funcionário do Flamengo, que diz ter chegado a centro de treino na altura do início do incêndio, o fogo começou "exatamente no local em que estavam as crianças". "Ali havia três ou quatro quartos. O fogo pegou na porta e reteve a passagem", afirmou, acrescentando que as chamas só não se espalharam "porque os bombeiros chegaram rápido".

Segundo o mesmo funcionário, os jovens iam ser transferidos para outras camaratas, onde já se encontrava o escalão profissional do clube, na próxima semana.

O secretário de Estado do Desporto, Lazer e Juventude, Felipe Bornier, já adiantou que o Governo irá decretar três dias de luto.

O dérbi entre o Flamengo e o Fluminense, para a semifinal da Taça Guanabara, que estava marcado para o próximo sábado, deverá ser adiado, de acordo com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

Também o Fluminense já emitiu um comunicado a afirmar que "não vê clima para a realização do Fla-Fl" e que está a favor de que a partida não se realize, lamentando a tragédia e mostrando solidariedade com o clube adversário. "Nossos pensamentos estão com as vítimas e seus familiares", lê-se no Twitter do clube.

O centro de estágios onde aconteceu a tragédia era frequentemente utilizado pela equipa de futebol profissional do Flamengo e pelas camadas jovens. Trata-se de um dos maiores centros de treino do mundo e um dos mais modernos da América Latina, contando com um cinco campos de futebol, alojamentos, ginásio e um parque aquático.

Em declarações à TSF, Ermelida Rita, jornalista da Central Brasileira de Notícias (CBN), contou que o centro de treino do Flamengo foi construído em 1980, mas que tem vindo a ser alvo de várias obras desde então. Os alojamentos que agora arderam foram construídas em 2004, não tendo sido abrangidos pelas obras que foram feitas nno centro de treinos, no último ano.