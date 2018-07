Pelo menos dois mortos e quase 300 detidos nos festejos da vitória francesa

Duas pessoas perderam a vida, durante a última noite, durante as celebrações da vitória da seleção francesa no Campeonato do Mundo de Futebol de 2018, este domingo, depois do triunfo sobre a Croácia por 4-2.

De acordo com o jornal francês Le Parisien , um homem morreu depois de ter mergulhado num canal com águas pouco profundas, durante os festejos, na cidade de Annecy. A segunda vítima mortal foi um motorista que, enquanto celebrava, despistou-se e chocou contra uma árvore, em Saint-Félix.

Há ainda registo de várias pessoas que ficaram feridas com gravidade, entre as quais três crianças com idades entre os 3 e os 6 anos, que foram atropeladas por uma motocicleta, durante a festa da vitória francesa na cidade de Frouard.

Entres as vítimas encontram-se também polícias que ficaram feridos durante conflitos com adeptos franceses, civis atingidos pela explosão de foguetes e peões atropelados.

De acordo com o jornal Le Monde , 292 pessoas foram detidas, em todo país, durante as comemorações do titulo mundial de futebol.

Nos Campos Elísios, cerca de 30 adeptos assaltaram uma loja de conveniência, depois do final do jogo, roubando garrafas de vinho e champanhe. Também outros dois minimercados foram assaltados. A polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.

A seleção francesa é esperada ao inicio da tarde, em Paris, estando previsto um desfile pelo centro da cidade, para mais um momento de festa, depois do título mundial conquistado este domingo pela França - o segundo, na história da seleção francesa.