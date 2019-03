"Pelo que vejo do Benfica e pelo que é a minha equipa, ambas vão jogar para ganhar"

O treinador do FC Porto considerou esta sexta-feira que o jogo de sábado com o Benfica, da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, "é importante, mas não decisivo" para a atribuição do título nacional.

Sérgio Conceição assumiu a vontade de vencer o "clássico', mas lembrou que depois deste desafio "ainda há 10 jogos e 30 pontos em disputa até ao final do campeonato".

"Não é um jogo decisivo, mas é muito importante. É um jogo que vale seis pontos, pois se ganharmos, são três pontos que o adversário não ganha no confronto direto. Mas o campeonato é uma prova de regularidade e não vale a pena vencer agora se depois perder com o Feirense", advertiu o técnico dos "dragões'.

Sérgio Conceição espera, por isso, um duelo "bem disputado, um bom espetáculo de futebol", garantindo que a sua equipa está "supermotivada para vencer".

"Pelo que vejo do Benfica e pelo que é a minha equipa, são duas equipas que vão jogar para ganhar. Quando o árbitro apitar vão ser 11 contra 11, com as suas dinâmicas, percebendo que é preciso estar forte dentro de todos os momentos do jogo", vincou.

O técnico não quis comentar o momento de forma do adversário, e, apesar de reconhecer que "o Benfica tem tido uma dinâmica interessante, alicerçada em vitorias que dão sempre mais confiança", preferiu focar o discurso no que pretende dos seus pupilos.

"É fundamental ter uma equipa coesa e a base do sucesso tem que ver com a organização defensiva, de não deixar o adversário jogar, de lhe condicionar a dinâmica, e, depois, sermos perigosos a atacar", analisou.

Ainda assim, Sérgio Conceição não se escusou a projetar o "onze' que os "encarnados' poderão apresentar no Estádio do Dragão.

"Não deve ser muito diferente do que tem sido a equipa que jogou mais vezes: Odysseas na baliza, na defesa André Almeida, Ruben Dias, Ferro, ou Jardel, e Grimaldo, depois Samaris e Gabriel na linha média, Rafa e Pizzi nas alas, e Félix e Seferovic na frente. Poderá haver uma ou outra mudança, mas acho que em 90% será este o "onze'", observou.

O treinador do FC Porto reconheceu que esta fase final do campeonato é a altura das decisões, em que "todos os jogos são importantes", mas vincou que não será o desfecho do "clássico' deste sábado que irá modificar a atitude da sua equipa.

"Não é este o jogo que nos vai dar o embalo. É o trabalho diário. A nossa caminhada não vai ser diferente porque houve um ou outro tropeção. Não vão haver dúvidas no que temos feito. Depois deste jogo haverão outros 10 jogos importantes. Decisiva será a partida com a Roma [para a Liga dos Campeões], que temos de ganhar", reiterou o técnico.

O FC Porto, líder do campeonato, com 57 pontos, recebe o Benfica, segundo, com 56, em jogo da 24.ª jornada da I Liga, no sábado, no Estádio do Dragão, a partir das 20:30.