Penafiel recebe campeonato da Europa de jet ski e motas de água

É já no próximo fim de semana que Entre-os-Rios, em Penafiel, recebe a única etapa do Campeonato da Europa de jet ski e motas de água. A organização aponta vários pilotos portugueses candidatos ao ouro.

"Temos vários candidatos à vitória. Não tenho dúvidas. Ficaria muito feliz se a medalha de ouro ficasse em Portugal. Vitorino Rodrigues, Mateus ou o Lino Araújo podem sagra-se campeões da Europa. Mas não quero destacar nenhum em particular porque há vários e não tenho preferência", elencou à TSF Paulo Ferreira, presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica.

São mais de 80 pilotos de 15 países como é o caso da Áustria, Alemanha, Croácia, Espanha, França, Hungria, Inglaterra, Itália, Noruega, Polónia, Portugal, Rússia, Suíça, Suécia e Finlândia. Habitualmente o Campeonato da Europa é constituído por três etapas em países diferentes mas este ano por decisão internacional, realiza-se apenas uma etapa em Entre-os-Rios, Penafiel. A prova reveste-se de grande importância por decidir o campeão europeu e ao nível dos juniores, o campeão mundial.

O líder federativo explica a importância do evento para o país e para a região: "Trata-se de um forte crescimento e investimento na motonáutica. A Federação tem vindo a cativar os eventos nacionais e internacionais. Esta é uma prova única. No próximo domingo é consagrado o campeão do mundo e temos o prazer de ser aqui em Penafiel, Entre-os-Rios".

"Estamos perante um palco lindíssimo em Entre-os-Rios, em Penafiel, as unidades hoteleiras estão todas esgotadas, estamos muito contentes. Ultrapassamos todas as expectativas", congratulou-se Paulo Rodrigues.

O programa começa na quinta-feira, dia 13 com treinos e prática livre seguindo-se no dia 14, sábado, provas das 9h00 às 19h00 e no domingo, dia 15, outro circuito das 11 às 16 horas.

Nesta edição, para os intervalos haverá ainda bastante animação musical, um Festival Water Screen e um Fly Board Show que, em conjunto com um espetáculo pirotécnico e a animação musical garantida a cargo do DJ Miguel Tika e DJ Miguel Miggas, vão animar o evento.