Perin vai recuperar da lesão em Itália. É reavaliado pelo Benfica em novembro

Benfica e Juventus decidiram que Mattia Perin vai regressar a Itália para concluir a recuperação de uma luxação no ombro, ou seja, o jogador não vai para já assinar contrato com as águias.

Fonte próxima do processo garantiu à TSF que o guarda-redes não chumbou nos exames médicos, mas comprovaram que Perin apenas vai estar apto para competir dentro de quatro meses.

Mesmo assim, este regresso do jogador a Itália para recuperar da lesão na Juventus não faz cair o possível negócio entre o Benfica e o clube italiano, até porque Mattia Perin vai voltar a Lisboa em novembro para ser novamente examinado. Depois, há possibilidade de oficializar a mudança para a Luz na janela de mercado de inverno.

Benfica confirma adiamento do negócio em comunicado

"O Sport Lisboa e Benfica informa que na sequência da realização dos exames médicos, hoje efetuados, se conclui que o guarda-redes Mattia Perin tem um processo de recuperação superior ao inicialmente previsto, sendo de cerca de 4 meses.

Nesse sentido, houve acordo entre os clubes e os representantes do jogador para que a recuperação de Mattia Perin seja feita na Juventus e, concluída essa fase, se concretize a transferência do jogador, tal como está acordado por todas as partes."