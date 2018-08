O treinador do Sporting, José Peseiro, afastou-se esta sexta-feira dos assuntos extra futebol que envolvem o clube, preferindo destacar a importância de vencer um adversário difícil como o Vitória de Setúbal, na segunda jornada da I Liga.

Num dia marcado pelo anúncio de uma providência cautelar por parte do antigo presidente dos 'leões' Bruno de Carvalho, que alegadamente suspende a sua destituição, a conferência de imprensa do técnico ficou marcada por questões em redor do tema.

Ainda assim, José Peseiro recusou-se prontamente a responder, justificando de forma sucinta: "Só haverá um Sporting amanhã [sábado] e vai estar unido no estádio. Se vamos desviar a conversa para outras coisas não faz sentido. Só estamos preocupados com o jogo dentro do campo."

Quanto ao desafio diante da equipa orientada por Lito Vidigal, o treinador 'leonino' enalteceu a importância de vencer no primeiro jogo oficial no Estádio José Alvalade, sem esquecer o elogio ao adversário.

"Vai ser um jogo que queremos vencer, mas temos a certeza de que vai ser difícil. No ano passado só ganhámos nos últimos minutos e empatámos em Setúbal. Conhecemos o treinador, que coloca agressividade nas suas equipas e soube colocar performance [no primeiro jogo]", recordou.

As opções que vai lançar de início também foram questionadas, porém Peseiro apenas garantiu que o guarda-redes francês Salin será o titular na baliza, sem esclarecer se Matheus Pereira entra nas contas depois de ter reagido mal ao ficar de fora do leque na jornada anterior.

"Salin vai ser o titular amanhã [sábado], para não haver especulações. Sobre o Matheus já falei e é minha obrigação e da estrutura trabalhar para potencializar as qualidades individuais dos nossos jogadores", explicou.

Por fim, voltou-se novamente para as individualidades, mas referindo-se aos dois jovens campeões da Europa de sub-19 que têm treinado com o plantel A, Miguel Luís e Thierry Correia.

"Podem, com certeza, ser opções. Na minha primeira época aqui também lançámos e o mérito é deles. Temos campeões da Europa, estão aí e integrados connosco. A curto/médio prazo terão e deverão ser opções", concluiu.

No sábado, o Sporting recebe o Vitória de Setúbal, no Estádio José Alvalade, pelas 21:00, num encontro referente à segunda jornada do campeonato.