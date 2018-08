Para quem venceu duas ligas em três anos ao serviço de um grande (o Benfica), Rui Vitória tem um registo pobre nos clássicos do futebol português: em 14 jogos disputados, apenas 2 triunfos. O pior desempenho é contra o Porto (três derrotas e três empates), mas também perante o Sporting o balanço é negativo: duas vitórias, três empates e três derrotas.

São bem melhores os números de Peseiro neste particular: ao serviço do Sporting e do Porto tem um total de oito encontros disputados entre grandes, somando quatro vitórias, um empate e três derrotas. E recorde-se que na única vez que defrontou Rui Vitória nesta situação venceu: triunfo do Porto no estádio da Luz em 2015/16.

É verdade que no fim desse campeonato o Benfica de Vitória foi campeão português, algo que Peseiro (de 58 anos) nunca conseguiu, apesar de ser 10 anos mais velho do que o treinador do Benfica e de ter começado a sua carreira na primeira divisão (em 2000/01, no Nacional da Madeira) também uma década antes de Vitória.

Deve notar-se, no entanto, que Peseiro fez uma grande parte do seu percurso como treinador fora de Portugal, tendo mesmo menos jogos na liga portuguesa do que o seu rival do jogo deste sábado: 146 encontros para Peseiro (com 49% de triunfos no campeonato) contra 256 de Vitória (55% de partidas ganhas).

Rui Vitória pode ter menos "queda" para os clássicos, mas em termos de sucesso desportivo os números são-lhe francamente favoráveis na comparação com José Peseiro. Internamente, já ganhou tudo o que havia para ganhar: dois campeonatos, duas Taças de Portugal, duas Supertaças e uma Taça da Liga, enquanto Peseiro venceu somente uma Taça da Liga.

Aliás, o estádio da Luz será sempre para Peseiro o local onde perdeu um campeonato nacional ao serviço do Sporting, nos últimos cinco minutos do penúltimo jogo da liga 2004/05. Uma derrota que acabou por abalar uma carreira que parecia imparável.

No confronto direto total anterior entre os dois treinadores, que tanto têm em comum (são ambos ribatejanos e não se destacaram enquanto jogadores, por exemplo), o equilíbrio é a nota dominante: quatro triunfos para Vitória, três para Peseiro e um empate. Mas ainda assim, os tempos recentes são claramente favoráveis ao treinador encarnado: três vitórias nos últimos três jogos, com o Benfica a derrotar o Braga (duas vezes, uma das quais na disputa de um troféu, a Supertaça) e o Vitória de Guimarães.