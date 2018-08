Peseiro traça como objetivo frente ao Moreirense a conquista dos três pontos

O treinador do Sporting realçou hoje em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os minhotos a importância de os 'leões' se estrearem na I Liga de futebol com uma vitória.



José Peseiro disse que a equipa está "entusiasmada e comprometida" com a necessidade de começar o campeonato com o pé direito, garantido que os jogadores sabem da responsabilidade que é jogar no Sporting.



"O campeonato é entusiasmante, temos grandes jogadores e queremos começar com uma vitória. Isso é o que todos pretendemos", vincou o treinador leonino, que pediu o apoio dos adeptos, mas advertiu que a equipa pode ainda não apresentar a qualidade de futebol que todos os adeptos 'verde e brancos' desejam.



"Podemos não estar preparados para fazer um jogo tão ofensivo e pressionante como pretendemos, mas vamos entrar em campo para vencer, pois temos qualidade para isso. Se quiserem", disse em jeito de mensagem, "o mais importante para amanhã [domingo] são os três pontos".



Depois de se referir ao "contexto específico" que precedeu a preparação desta época, José Peseiro abordou a possibilidade de chegarem mais reforços a Alvalade.



"Esse é o tema menos importante para o dia de hoje, na véspera da estreia no campeonato", disse o técnico, que ainda assim relembrou que a estratégia para construir o plantel do Sporting passa por trazer atletas que seja uma "mais valia" e "não apenas mais um".



Quanto ao adversário da estreia na liga portuguesa, o treinador leonino destacou a qualidade da equipa do Moreirense e o perfil "arrojado" que o colega Ivo Vieira costuma dar às suas equipas.



"O Moreirense é uma equipa que pratica um futebol positivo, com um treinador que gosta de assumir o jogo. Além disso, jogar contra um grande é sempre um momento importante para estas equipas. O Moreirense não tem nada a perder e nada é mais motivante do que começar o campeonato frente ao Sporting", terminou.



O Moreirense-Sporting está agendado para domingo, às 18:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.