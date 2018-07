Piccini troca Sporting pelo Valência

O Valência anunciou a contratação do lateral-direito Cristiano Piccini ao Sporting. O jogador viajou no domingo para Espanha, onde durante a manhã desta segunda-feira realizou os habituais exames médicos.

A transferência do italiano deverá render uma verba superior a 10 milhões de euros aos cofres do clube de Alvalade. Com a camisola do Sporting, Piccini realizou 40 jogos sem apontar qualquer golo.

Em Valência, o jogador irá ocupar a vaga deixada pelo português João Cancelo que se transferiu para a Juventus por 40 milhões de euros neste mercado de transferências.