Jorge Nuno Pinto da Costa nasceu há 80 anos na freguesia de Cedofeita, na cidade do Porto. Foi o quarto de seis filhos. Aos 16 anos a avó transformou o adolescente Jorge Nuno em sócio do clube do seu coração. Esse capítulo teve lugar em dezembro de 1953. A partir daí, como se costuma dizer, foi história...

Antes de chegar à presidência do FC Porto em 1982, Pinto da Costa esteve ligado ao hóquei em patins e boxe. Chegou a chefe das secções, e em 1969 foi convidado para assumir a direção das modalidades amadoras.

O dia que mudaria para sempre a sua vida, e consequentemente a vida do clube da Invicta, chegou a 17 de abril de 1982. Pinto da Costa concorreu à presidência, em lista única, assumindo-se assim como o 33.º presidente dos dragões. Há, claramente, um antes e depois de Pinto da Costa: até à sua chegada, o FCP contava com sete campeonatos; agora soma 27 (só na década de 90 foram sete). Já Taças de Portugal eram quatro, para agora o museu acumular... 16.

O FCP europeu também surgiu depois da sua chegada: em 1987 venceu a Taça dos Campeões Europeus, a Supertaça Europeia e a Taça Intercontinental. Uma parte deste façanha seria repetida com José Mourinho e no pós-Mourinho: Taça UEFA em 2003, Liga dos Campeões e Taça Intercontinental em 2004. O treinador vitorioso desta última competição foi o espanhol Victor Fernández, pois Mourinho abandonara para o Chelsea. A Taça UEFA, convertida desta vez em Liga Europa, voltou a ser vencida pelos portistas em 2011, pela mão do treinador André Villas-Boas.

Nem tudo esteve com o vento a favor nesta viagem de Pinto da Costa, que parece eterna. Em 2004 foi aberta a operação "Apito Dourado", no âmbito da qual foram investigados possíveis crimes de falsificação de documentos, corrupção e tráfico de influências no futebol português. Entre as dezenas de arguidos estava o nome de Pinto da Costa, que depois esteve também foi associado ao "Apito Final". O dirigente foi ilibado dos dois casos.

Voltando às modalidades, onde tudo começou, também se registou um antes e depois de Pinto da Costa. No andebol, por exemplo, o FCP somava nove títulos de campeão, para agora registar 20. No basquetebol os dragões contavam com cinco títulos, enquanto agora somam 12. A história do hóquei em patins azul e branco confunde-se com o reinado de Pinto da Costa: todos os títulos (22) foram celebrados depois da sua chegada. Os homens do stick venceram também duas Taças dos Campeões Europeus/Liga Europeia, duas Taças Cers, 16 Taças de Portugal, 21 Supertaças António Livramento e uma Supertaça Europeia. Um caneco da Taça dos Vencedores das Taças já viva no museu, antes da chegada do presidente, mas em 1983 o FCP voltou a vencer esse troféu.

Em 2016, Pinto da Costa recuperou também o ciclismo no FCP, praticamente 30 anos depois, para ganhar logo a Volta a Portugal nesse ano e no seguinte: Raúl Alarcón e Rui Vinhas venceram a prova rainha do ciclismo português.

Voltando ao futebol. O FC Porto de Pinto da Costa vive a sua fase mais negra, com uma seca de troféus nunca antes vista. Os dragões não vencem a Liga Portuguesa desde 2013, nem fazem a festa no Jamor desde 2011. Este ano está a entusiasmar os adeptos: primeiro lugar no campeonato, "oitavos" da Champions contra Liverpool e ainda na luta pela Taça da Liga e Taça de Portugal. Sérgio Conceição é o homem do leme. "Conhecendo o seu lado humano e profissional, e amor ao clube, isso foi importante. Mas fundamental foi a competência que tem demonstrado", revelou Pinto da Costa, aquando da apresentação do treinador.