Pizzi eleito melhor jogador, Nuno Manta Santos o melhor treinador

O médio do Benfica Pizzi foi designado melhor jogador do mês de agosto da I Liga de futebol, cuja eleição pertenceu pela primeira vez aos treinadores das equipas presentes da prova, anunciou a Liga de clubes.

O jogador do clube lisboeta, um dos dois melhores marcadores do campeonato, em conjunto com o brasileiro Dyego Sousa, ambos com quatro golos, recolheu 18,45% dos votos, contra 9,52% do avançado do Sporting de Braga e 5,95% do argelino Brahimi, 'extremo' do FC Porto.

O treinador do Feirense, Nuno Manta Santos, foi distinguido como o melhor de agosto pelos seus pares, batendo Rui Vitória (Benfica) e José Peseiro (Sporting).

Em declarações à TSF, o presidente do Feirense, Rodrigo Nunes, elogiou o trabalho que está a ser realizado em Santa Maria da Feira.

"Não é nada que nos surpreenda. Nuno Santos será treinador do Feirense por muitos anos e só não será se não quiser", disse Rodrigo Nunes.

O presidente do Feirense elogia o trabalho realizado pela equipa técnica liderada por Nuno Manta Santos

Em quatro jornadas, o Feirense soma 7 pontos, ocupando a sexta posição da tabela do campeonato.