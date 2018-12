Ainda em setembro Mourinho retirou-lhe o estatuto de vice-capitão e no final do consulado de Mourinho à frente do Man United deixou de ser titular, mas o internacional francês garante que não tem qualquer ressentimento contra o antigo técnico. "Ganhámos troféus com o José", disse Pogba à imprensa britânica "quero agradecer-lhe por isso. Nem tudo funcionou bem, mas (algumas coisas) correram bem".

Um desses momentos, em que nem tudo correu bem, terá sido neste treino no início desta época.

"Ele ajudou-me a crescer enquanto pessoa, e pronto. Agora faz parte do passado, mas quero agradecê-lo por isso. Penso que os outros jogadores sentem o mesmo."

Após a saída de Mourinho, Pogba voltou aos titulares e fez duas assistencias na goleada do Manchester United por 5-1 ao Cardiff City.