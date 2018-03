Portimonense bate Vitória de Guimarães e regressa aos triunfos na I Liga

Após duas derrotas seguidas no campeonato, a equipa algarvia impôs-se com golos de Wellington Carvalho (17 minutos) e Pires (59), enquanto Raphinha ainda repôs a igualdade, na transformação de uma grande penalidade (22), antes de o Vitória de Guimarães ficar reduzido a 10 unidades, por expulsão do guarda-redes Douglas (29).

Com este triunfo, o Portimonense sobe provisoriamente ao nono lugar, com 30 pontos, em igualdade com os vimaranenses, que acumulam cinco jornadas sem ganhar e caem para o décimo posto, arriscando-se a perder a posição para Tondela ou Belenenses, que se defrontam hoje.