Portimonense e Nacional vencem, mas continuam abaixo dos 10 primeiros

O Portimonense venceu na receção ao Tondela por 3-2, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, após ter estado a perder. Xavier, logo no primeiro minuto, deu vantagem aos tondelenses, mas o brasileiro Paulinho, aos 13, de grande penalidade, o colombiano Jackson Martinez, aos 29, e o japonês Nakajima, aos 45+1, concretizaram a reviravolta dos algarvios.

Tomané ainda reduziu aos 62, antes de ser expulso aos 85, mas não evitou o quarto jogo no campeonato sem vencer do Tondela, que segue no 15.º lugar, com os mesmos nove pontos de Boavista, que tem menos um jogo, e Feirense. Jackson Martinez saiu lesionado do encontro.

O Nacional - Desportivo das Aves teve o mesmo número de golos. No entanto, neste jogo a equipa da casa foi a mais feliz.

Vítor Gonçalves (21 minutos), Camacho (65), de grande penalidade, e Róchez (83) marcaram para os insulares, enquanto Ponck (32) e Mama Baldé (88) fizeram os golos dos avenses.

Pela primeira vez esta temporada, o Nacional somou dois triunfos consecutivos e subiu a 12.º, com 12 pontos, enquanto o Aves, que interrompeu uma série de duas vitórias seguidas, caiu para 13.º, com 10.