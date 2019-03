Portugal ainda pode somar três pontos contra a Ucrânia

A Ucrânia poder perder os pontos já conseguidos no apuramento para o Euro 2020. Tudo porque o avançado Júnior Moraes, utilizado nos jogos contra Portugal e Luxemburgo, não cumprirá os requisitos exigidos pela FIFA para poder atuar pela seleção ucraniana.



O organismo que tutela o futebol mundial exige que os atletas naturalizados "vivam continuamente pelo menos cinco anos, depois de atingidos os 18 anos, no território da respetiva federação" para poderem representar a seleção do país. Júnior Moraes nasceu no Brasil e transferiu-se para a Ucrânia em junho de 2012, mas em fevereiro de 2017, dois meses antes de completar os cinco anos exigidos, o atleta foi jogar para a liga chinesa.

O brasileiro naturalizado ucraniano foi utilizado durante 15 minutos frente a Portugal e foi titular na vitória ucraniana, esta segunda-feira, contra o Luxemburgo. Em declarações ao site Mais Futebol, o secretário-geral da Federação luxemburguesa, Joël Wolff, confirma que segue ainda esta terça-feira para a UEFA uma queixa formal pela utilização irregular do jogador.

Contactada pela TSF, a Federação Portuguesa de Futebol não se quis pronunciar sobre esta situação.

A FIFA tem agora de esclarecer o caso, mas se a irregularidade for confirmada, Portugal ganha dois pontos na fase de apuramento. Seria o equivalente a uma vitória sobre a Ucrânia.