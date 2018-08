Portugal leva 11 atletas aos mundiais de boccia em Liverpool

Portugal vai estar representado por 11 atletas nos campeonatos do Mundo de boccia, que decorrem entre 12 e 18 de agosto , na cidade inglesa de Liverpool, e junta praticantes da modalidade paralímpica de 33 países.

A seleção portuguesa, que competirá nas sete classes da modalidade, integra vários atletas medalhados em competições mundiais e paralímpicos e disputa-se sob a égide Federação Internacional de Boccia (BISFed).

Para os Mundiais de Liverpool, o selecionador português de boccia, Luís Ferreira, chamou oito atletas masculinos e três femininas.

O boccia é uma modalidade exclusiva dos Jogos Paralímpicos, que consiste em lançar bolas tentando deixá-las o mais perto possível de uma bola alvo, e é destinada a atletas com deficiência motora (paralisia cerebral em cadeira de rodas ou doenças neuromusculares), que pode ser disputada individualmente, em pares ou por equipas de três elementos, sem divisão por género.

Na modalidade, designada pelas iniciais BC, os atletas são divididos em quatro classes, numeradas de um a quatro. As classes um e dois são destinadas a atletas que jogam com a mão ou com o pé, a classe três agrupa os atletas que jogam com calhas, e a classe quatro os praticantes que sofrem de doenças neuromusculares.

Lista dos atletas convocados:

BC1 António Marques e André Ramos;

BC2 Abílio Valente, Nelson Fernandes e Cristina Gonçalves;

BC3 José Carlos Macedo, Avelino Andrade e Sara Vieira;

BC4 Pedro Clara, Carla Oliveira e Nuno Guerreiro;