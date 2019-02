Portugal defronta Argentina, Coreia do Sul e África do Sul no Mundial sub-20

A seleção portuguesa de sub-20 já conhece os adversários que irá enfrentar no torneio que se realiza em maio, na Polónia. O sorteio realizado em Gdynia ditou que Portugal, que já venceu dois mundiais nesta categoria, fica no Grupo F, juntamente com Coreia do Sul, Argentina e África do Sul.

PUB



We have our #U20WC Poland 2019 groups



What do you think is the toughest group? pic.twitter.com/Ty0d9XcauX - FIFA.com (@FIFAcom) 24 de fevereiro de 2019

A equipa orientada por Hélio Sousa conta com 11 participações do Campeonato do Mundo de sub-20, nas quais, além de quatro presenças no pódio, sofreu três eliminações nos quartos de final, outras tantas nos "oitavos" e apenas uma na fase de grupos, em 1993, na Austrália, onde chegou com o estatuto de bicampeã em título.

A primeira fase da competição realiza-se de 23 a 31 de maio, com os dois primeiros de cada um dos seis grupos e os quatro melhores terceiros a apurarem-se para os oitavos de final (02 a 04 de junho), seguindo-se os "quartos" (07 e 08), meias-finais (11), jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares (14) e a final (15).