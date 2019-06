Portugal é vice-campeão de equipas mistas de judo nos Jogos Europeus

© Sergey Dolzhenko/EPA

Lusa/TSF Por 25 Junho, 2019 • 15:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa de judo conquistou a medalha de prata na competição mista dos II Jogos Europeus, em Minsk, na Bielorrússia, ao perder na final com a Rússia por 4-3.



Portugal chegou a 3-0, com os triunfos de Bárbara Timo (-70 kg), Anri Egutidze (-90 kg) e Rochele Nunes (+78 kg), mas, depois, Jorge Fonseca (+100 kg), Telma Monteiro (-57 kg) e Jorge Fernandes (-73 kg), por duas vezes, a última no desempate, perderam.



A seleção lusa soma uma medalha de ouro, por intermédio Carlos Nascimento, nos 100 metros, e agora quatro de prata, com o judo a juntar-se a ao ciclista Nelson Oliveira (contrarrelógio) e às ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico.



Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg) e a estafeta mista dos 4x400 metros (Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai).