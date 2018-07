Portugal entra a vencer no europeu de sub-19

A seleção portuguesa de sub-19 entrou a vencer no campeonato europeu do escalão. A jogar frente à equipa da Noruega, a equipa de Hélio Sousa com golos de Francisco Trincão e Miguel Luís.

No primeiro tempo, Francisco Trincão abriu o marcador aos 24 minutos. Ainda antes do intervalo, o médio Miguel Luís fez o segundo do encontro.

Na segunda parte, e com um ritmo mais baixo no encontro, a Noruega marcou por Markovic aos 82 minutos. Na resposta, Francisco Trincão marcou o terceiro golo de Portugal, a fechar o marcador já para lá dos descontos, aos 93 minutos.

Portugal entra a vencer no grupo A. Na Na quinta-feira, a seleção orientada por Hélio Sousa defronta a Itália a partir das 18h30, em Vassa, no Estádio Hietalahti. Portugal fecha a fase de grupo no domingo, 22 de julho, frente à equipa anfitriã do torneio, a Finlândia.

A seleção nacional parte para a competição depois de ter sido finalista vencida na edição de 2017. Na final perdeu com a Inglaterra por 2-1, no europeu da Geórgia.

Para além do título europeu estão ainda em disputa cinco lugares de acesso ao mundial de sub-20, que em 2019 se realiza na Polónia.