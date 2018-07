Portugal já conhece o adversário das meias-finais no Europeu sub-19

Portugal vai defrontar a Ucrânia nas meias-finais do Europeu sub-19 de futebol, depois do conjunto ucraniano ter vencido, esta segunda-feira, o grupo B, acompanhado no apuramento pela França, que medirá forças com a Itália.





A Inglaterra, detentora do troféu, liderava o grupo à entrada para a última jornada da 'poule', com os mesmos quatro pontos da Ucrânia, mas acabou goleada 5-0 pela França, enquanto os ucranianos bateram a Turquia, que não pontuou, por 1-0.





A Ucrânia foi campeã da Europa sub-19 em 2009, enquanto Portugal foi 'vice' em 2003 (perdeu 2-0 com a Itália), 2014 (1-0 com a Alemanha) e 2017 (2-1 com a Inglaterra).





As meias-finais disputam-se na quinta-feira em Vaasa, sendo que Portugal e Ucrânia devem disputar o segundo encontro, às 19h00 (17h00 em Lisboa), quatro horas depois do jogo entre França e Itália, esta última derrotou os lusos na fase de grupos, por 3-2.





Os quatro semifinalistas garantiram lugar no Mundial sub-20 de 2019 na Polónia, de 23 de maio a 15 de junho, aos quais ainda vai se juntar um quinto conjunto, no 'play-off' a ser disputado na quinta-feira entre Noruega e Inglaterra, terceiros classificados dos grupos A e B, respetivamente.





A final disputa-se no domingo no Estádio de Seinajoki.