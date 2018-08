Portugal já soma seis medalhas nos Gay Games

A delegação portuguesa já conquistou seis medalhas em natação, na décima edição dos Gay Games, que decorre em Paris.

João Granche conquistou duas medalhas de bronze. "Quando recebi a primeira medalha nem quis acreditar, estou cheio de orgulho. Ontem só me apetecia chorar de orgulho. Ninguém leva muito a sério isto dos masters e LGBT. Não sabia sequer se tinha hipóteses de ganhar e vim para melhorar os meus tempos. Foi o que fiz e é o que tenho feito e, por acaso, consegui duas medalhas", afirma o nadador.

A atleta Mariane Valêncio representa Portugal nesta competição e conquistou uma medalha de bronze nos 50 metros costas: "Foi uma prova difícil, estava muito sol, mas correu muito bem". Mariane Valêncio foi atleta profissional de natação e andebol e hoje considera-se uma "atleta de fim de semana".

Álvaro Cardoso arrecadou duas medalhas de bronze na prova de 5 km de águas abertas e 200 metros costas. "A terceira medalha foi conquistada nos 4x100 metros, onde fiz parte da estafeta. Foi bastante gratificante, foram duas medalhas bastante sofridas", descreve Álvaro Cardoso.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, passou o dia de terça-feira em Paris, para apoiar os mais de quarenta atletas portugueses em competição.

"Estamos com uma excelente estreia. É evidente que as medalhas são também importantes quando estamos a falar de competições desportivas, mas queria realçar a participação desses atletas que já conseguiram garantir algumas medalhas e a participação desta delegação que, independentemente de pódios ou não, consegue simbolizar a abertura que o país hoje tem e que todos devemos ter ao desporto inclusivo", afirma secretário de Estado da Juventude e do desporto João Paulo Rebelo

Os atletas portugueses vão contar com apoio financeiro do Programa Nacional Desporto Para Todos.

A Câmara Municipal de Paris recebe a delegação portuguesa esta noite, num convívio ao qual se segue um espetáculo de "Fado Bicha". Os atletas portugueses procuram, até domingo, mais conquistas nesta primeira participação nos Jogos Olímpicos LGBT.