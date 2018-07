Portugal lidera futebol jovem na Europa há cinco anos

Depois de uma década inteira de ausência em finais europeias de camadas jovens (as últimas tinham sido em 2003), Portugal tirou a barriga de miséria a partir de 2014, com duas vitórias em cinco jogos decisivos. Nem as maiores potências europeias conseguem melhor no conjunto dos diferentes escalões (sub17, sub19 e sub21). Alemanha, Espanha, Inglaterra e França igualam o registo de duas vitórias, mas foi Portugal que conseguiu chegar mais vezes às grandes decisões nos últimos cinco anos. Seguem-se Espanha com quatro finais; Alemanha, Inglaterra e Itália com três; França e Holanda com duas.

Nesta meia década de ouro - uma final por ano desde 2014 -, a geração de Gelson, André Silva e Rony Lopes chegou nesse ano à final de sub19, perdendo por 1-0 contra a Alemanha de Julian Brandt e Joshua Kimmich (agora internacionais AA na Mannschaft).

Em 2015, a experiente equipa de sub21, que juntava William Carvalho, Raphael Guerreiro, João Mário, Ricardo Pereira, Bernardo Silva, João Cancelo, Rafa Silva e Ruben Neves, perdeu de forma surpreendente com a Suécia de Lindelof em penáltis.

Em 2016, a geração que agora cantou o hino no aeroporto venceu Espanha em sub17, também nos penáltis; no ano passado, falhou contra Inglaterra em sub19 (derrota por 2-1); e regressou às conquistas este ano com a emocionante vitória contra Itália, por 4-3.

Ganhar duas finais em cinco significa, por outro lado, que Portugal é também, a par de Itália (0/3), a equipa que mais finais perdeu nos últimos cinco anos. França (duas vitórias) e Suécia (uma) são as mais eficazes, não desperdiçando nenhuma das oportunidades; Alemanha e Itália venceram duas em três.

A Portugal escapa ainda uma vitória em sub21, depois das finais perdidas em 1994 e 2015.

Balanço dos Campeonatos Europeus em sub17, sub19 e sub21 nos últimos cinco anos

VITÓRIAS: Portugal, Alemanha, Espanha, Inglaterra e França (2); Suécia e Holanda (1).

FINAIS: Portugal (5); Espanha (4); Alemanha, Inglaterra e Itália (3); França e Holanda (2); Suécia e Rússia (1)

MAIS FINAIS PERDIDAS: Portugal e Itália (3);

MAIS EFICÁCIA: França (2/2) e Suécia (1/1); Inglaterra e Alemanha (2/3) e Holanda (1/2).

S21

2017: ALEMANHA - Espanha... 1-0

2015: SUÉCIA - Portugal... 0-0 (4-3 g.p.)

S19

2018: PORTUGAL - Itália... 4-3 (a.p.)

2017: INGLATERRA - Portugal... 2-1

2016: FRANÇA - Itália... 4-0

2015: ESPANHA - Rússia... 2-0

2014: ALEMANHA - Portugal... 1-0

S17

2018: HOLANDA - Itália... 2-2 (4-1 g.p.)

2017: ESPANHA - Inglaterra... 2-2 (4-1 g.p.)

2016: PORTUGAL - Espanha... 1-1 (5-4 g.p.)

2015: FRANÇA - Alemanha... 4-1

2014: INGLATERRA - Holanda... 1-1 (4-1 g.p.)