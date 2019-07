Direto: Portugal 0-2 Espanha

© Seleções de Portugal/Facebook

Espanha já marcou e foi a primeira a estrear o marcador. Ferrán Torres bisou pela Espanha.

Para chegarem à final do Europeu, que termina este sábado na Arménia, os dois países integraram o mesmo Grupo A e apuraram-se para as meias-finais, então com vantagem da equipa das 'quinas', treinada por Filipe Ramos, pela diferença entre golos marcados e sofridos.

Frente à Espanha, Portugal apresenta-se com o mesmo onze que disputou o jogo das meias-finais frente à Irlanda.

Onze de Portugal: Celton Biai; Costinha, Gonçalo Loureiro, Gonçalo Cardoso e Tomás Tavares; Vítor Ferreira, Diogo Capitão e Fábio Vieira; João Mário, Gonçalo Ramos e Félix Correira.

Suplentes de Portugal: Francisco Meixedo, Tiago Lopes, Levi Faustino, Samuel Costa, Daniel Silva, Rodrigo Fernandes, Tiago Gouveia, António Gomes e Tiago Rodrigues.

Onze de Espanha: Tenas; Gómez, García, Hugo Gillamón e Miranda; Moha, Blanco e Sergio Gómez; Torres, Ruiz e Gil.

Suplentes de Espanha: Fernández, Chust, Sánchez, Orellana, Marqués, Mollejo, Sanz, Gutiérrez e Barrenetxea.