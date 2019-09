Portugal perde com a Roménia e falha oitavos do Europeu de voleibol

© Federação Portuguesa de Voleibol

Por Lusa 18 Setembro, 2019 • 17:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa de voleibol despediu-se hoje do Europeu2019 com uma derrota por 3-1 com a Roménia, em Montpellier, em França, que ditou o afastamento dos oitavos de final pela margem mínima no desempate com a Grécia.

Pub Pub

Portugal, que necessitava de pontuar para seguir em frente na prova (triunfo ou derrota por 3-2), perdeu pelos parciais de 21-25, 25-19, 18-25 e 23-25 e 'cedeu' o quarto lugar à Grécia, que beneficiou da melhor diferença de pontos, menos um sofrido do que a seleção lusa, num desempate a três.

Pub Pub

Grécia, Portugal e Roménia terminaram a fase de qualificação com três pontos no grupo A, todos com cinco 'sets' ganhos e 13 sofridos, mas no desempate pela diferença de pontos a seleção helénica levou a melhor, com 386 contra 432, tendo a 'equipa das quinas' alcançado 386 e sofrido 433 (mais um).

A seleção portuguesa esteve irregular ao longo de todo o jogo, em que evidenciou altos e baixos e falta de consistência no serviço e jogo ofensivo, disso tirando partido o conjunto romeno para impor o seu jogo e liderar a partida.

Um mau início de jogo por parte da seleção lusa permitiu aos romenos chegar à vantagem de cinco pontos, aos 6-1, o que levou o treinador Hugo Silva a solicitar tempo de desconto, diferença que se manteve, em média, até ao final do parcial, que fechou desfavorável aos 25-21.

Portugal reagiu no segundo 'set', que venceu por 25-19 após liderar desde o início, com os irmãos Alexandre e Marco Ferreira a assumirem papeis decisivos no capítulo da concretização, bem apoiados defensivamente pelo libero João Fidalgo.

O início do terceiro parcial, com Portugal a meter um parcial de 4-0, deu a entender que, tal como na terça-feira com a Grécia, o resultado no encontro seria invertido, mas uma desastrosa prestação nas várias ações de jogo fez com que o conjunto luso desperdiçasse uma vantagem de cinco pontos e perdesse por 25-18.

No quarto e último parcial, em que Lourenço Martins, bem servido pelo distribuidor Miguel Tavares Rodrigues, foi praticamente o único jogador luso a acreditar na discussão do resultado, Portugal esteve em jogo até aos 23-23, mas soçobrou na decisiva disputa dos pontos finais e perdeu por 25-23.

A derrota por 3-1 levou a que Portugal, Grécia e Roménia terminassem a fase de grupos com três pontos, todos com cinco parciais ganhos e 13 sofridos, e com a seleção helénica a beneficiar no desempate pela diferença de pontos (que no caso luso foi de apenas de um ponto sofrido).

Alexandre Ferreira, com 27 pontos, Marco Ferreira, com 15, e Lourenço Martins, com 13, foram os principais pontuadores do conjunto luso, tendo Robert Aciobanitei, com 20, sido o jogador em destaque na seleção romena.

O derradeiro jogo do grupo A vai decidir o vencedor e coloca frente a frente as seleções invictas da França e da Itália, ambas com 12 pontos e já há duas jornadas com presença assegurada nos oitavos de final, tal como a Bulgária (3.ª com nove).

Jogo na Arena Montpellier.

Portugal -- França, 1-3.

Parciais: 21-25 (26 minutos), 25-19 (25), 18-25 (23) e 23-25 (30).

Sob a arbitragem de David Fernandez Fuentes (Espanha) e Nikolai Knizhnikov (Rússia) as equipas jogaram com:

- Portugal: Alexandre Ferreira, Guilherme Menezes, Marco Ferreira, João Simões, Filip Cveticanin e Tiago Violas -- seis inicial. Jogaram ainda João Fidalgo (libero), Januário Alvar (libero), Lourenço Martins, Miguel Tavares Rodrigues, Bruno Cunha, Phelipe Martins e Nuno Teixeira.

Treinador: Hugo Silva.

- Grécia: Andrei Spinu, Cristian Bartha, Robert Aciobanitei, Razvan Mihalcea, Laurentiu Lica e Marian Bala -- seis inicial. Jogaram ainda Liviu Cristudor (libero), Vlad Kantor (libero), Ciprian Matei, Claudiu Dumitru, Mihai Gheorghita, Rares Balean e Razvan Olteanu.

Treinador: Danuf Pascu.

Assistência: cerca de 500 espetadores.