Portugal perde com Bulgária no segundo jogo do Europeu de voleibol

A seleção portuguesa de voleibol voltou a perder na fase final do Europeu, ao ceder perante a Bulgária por 3-1, no segundo jogo do grupo A, disputado na cidade francesa de Montpellier.

A formação das 'quinas', que cumpre a quinta presença na fase final, depois de 1948, 1961, 2005 e 2011, perdeu com os búlgaros por 25-23, 28-30, 25-23 e 25-22, ao cabo de duas horas e nove minutos, após ter iniciado a caminhada na prova com uma derrota frente à Itália (3-0).

Para conseguir um lugar nos oitavos de final, Portugal precisa de ficar nos quatro primeiros do agrupamento, que inclui ainda a França, que os portugueses defrontam no domingo, Grécia (terça-feira) e Roménia (quarta-feira).

A Bulgária somou o terceiro triunfo, liderando a 'poule' com mais um jogo do que França e Itália, com duas vitórias em outros tantos jogos, enquanto a Grécia tem três derrotas, em três jogos, e a Roménia duas, em igual número de partidas.