Dia histórico. Portugal procura sagrar-se o primeiro campeão europeu de futsal feminino

A seleção portuguesa feminina de futsal procura este domingo tornar-se a primeira campeã europeia, ao defrontar a congénere da Espanha na final da edição inaugural do Campeonato da Europa da modalidade, que se disputa em Gondomar.

Portugal assegurou a presença no jogo decisivo da prova graças à goleada por 5-1 imposta à Ucrânia na sexta-feira, no mesmo dia em que a seleção espanhola bateu a Rússia, também de forma categórica, por 5-0, em partidas referentes às meias-finais.

A final da primeira edição do Campeonato da Europa de futsal feminino tem início marcado para as 18h30, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, sendo antecedida do encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares, disputado pela Rússia e a Ucrânia, a partir das 16h00.

A seleção portuguesa assegurou a presença entre as quatro melhores seleções da Europa ao vencer o Grupo 4 da fase principal de qualificação, com três vitórias em igual número de jogos, frente à República Checa (12-0), Finlândia (3-1) e Sérvia (11-0).