Portugal repete onze inicial para embate com Itália

11 de Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Mário Rui; William, Rúben Neves e Pizzi; Bernardo Silva, André Silva e Bruma.

11 de Itália: Donnarumma; Lazzari, Caldara, Romagnoli e Criscito; Jorginho, Cristante e Bonaventura; Zaza, Immobile e Chiesa.

Chegou o dia da estreia de Portugal na Liga das Nações.

Itália é a primeira adversária da equipa das quinas na recém-estreada competição da UEFA, que pretende dar às pausas internacionais mais algum peso: em vez de jogarem "para nada" as seleções europeias passam a disputar uma espécie de Liga, com níveis diferenciados consoante o ranking que cada seleção ocupa. Há quatro grupos, de A a D e no final de cada edição da Liga das Nações.

Fernando Santos optou por manter o mesmo onze que alinhou de início no particular contra a Croácia. O encontro realiza-se no Estádio da Luz a partir das 19h45, com arbitragem do árbitro escocês William Collum.

A TSF abre uma emissão especial a partir das 19 horas.