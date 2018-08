Portugal soma mais três medalhas nos Europeus de Atletismo adaptado

A equipa portuguesa de atletismo adaptado presente nos Europeus de Berlim conquistou este sábado mais três medalhas, duas de ouro e uma de prata, e já soma um total de 16 títulos na competição, que termina este domingo.

De acordo com o comunicado do Comité Paralímpico de Portugal, Cristiano Pereira venceu os 1.500 metros da classe T20 com o tempo de 3.55.28 minutos, enquanto Carolina Duarte triunfou nos 400 metros da classe T13 em 56.64 segundos, com ambos os registos a valerem recordes da Europa. Foi a terceira medalha em Berlim para a atleta portuguesa, depois da prata nos 100 e 200 metros.

A outra medalha do dia foi alcançada por Mário Trindade, que já antes havia vencido o ouro nos 100 metros e este sábado ficou no segundo lugar da prova de 400 metros da classe T51/52, com o tempo de 1.08,45 minutos, ficando a somente seis centésimos do vencedor, o lituano Kestutis Skucas.

Portugal soma assim 16 medalhas nestes Europeus: Cristiano Pereira (1500 metros T20), Carolina Duarte (400 metros T13), Luís Gonçalves (200 metros T12), Carina Paim (400 metros T20), Sandro Baessa (400 e 800 metros T20) e Mário Trindade (100 metros T51/52) arrebataram o ouro, Mário Trindade (400 metros T51/52), Carolina Duarte (100 e 200 metros T13), Miguel Monteiro (lançamento do peso F40), Érica Gomes (salto em comprimento T20) e Odete Fiúza (1500 metros T11) conquistaram a prata, e Carlos Freitas (400 metros T20), Luís Gonçalves (100 metros T12) e Maria Graça Fernandes (400 metros T38) asseguraram o bronze.

Os Campeonatos da Europa de atletismo adaptado encerram este domingo com a participação dos portugueses Luís Gonçalves na final dos 400 metros da classe T12 e de Nuno Alves na final dos 5000 metros da classe T11. A comitiva lusa regressa a Portugal na segunda-feira, com chegada prevista ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para as 17:00.