Meia-final da Liga das Nações: Portugal-Suíça joga-se no Dragão em junho

Portugal vai organizar a final a quatro da Liga das Nações de Futebol nas cidades do Porto e Guimarães, onde vão marcar presença as seleções da Holanda, Inglaterra e Suíça que vão lutar em conjunto com a equipa portuguesa pela conquista da primeira edição desta competição.

Portugal vai jogar contra a Suíça a primeira meia-final, no dia 5 de junho, no estádio do Dragão e a Holanda vai enfrentar a Inglaterra no dia 6, no estádio D. Afonso Henriques. A final está agendada para 9 do mesmo mês.

Fernando Santos diz-se confiante na vitória, até porque conhece bem equipa helvética.

"É um grande confronto entre Portugal e a Suíça", mas jogamos em casa, destaca o selecionador nacional.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, promete um ambiente fantástico na fase final da Liga das Nações e também se mostra confiante na vitória. "Já temos um sítio muito especial para o nosso próximo troféu na Cidade do Futebol ".

Os adeptos já podem registar-se para comprar os bilhetes no site da UFA, mas estes só estarão disponíveis para compra no início de 2019.

Em contagem decrescente para este sorteio, a UEFA lançou nas redes sociais uma votação, para saber qual o selecionador que vai conseguir levantar a taça.

Na foto acima surgem os selecionadores Fernando Santos (Portugal), Ronald Koeman (Holanda), Gareth Southgate (Inglaterra) e Vladimir Petkovic (Suíça). Os quatro treinadores estão ao lado do troféu desta nova prova, que também vai permitir ao vencedor um encaixe de seis milhões de euros, que se juntam-se aos 4,5 milhões de euros de já ter alcançado a fase final.