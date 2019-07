Portugal vence Espanha e está na final do Mundial de hóquei em patins

© Federação de Patinagem de Portugal/Facebook

A seleção portuguesa de hóquei em patins venceu, esta sexta-feira, a congénere espanhola por 4-2 (após prolongamento), alcançando assim o acesso à final do Mundial, onde vai defrontar a Argentina no domingo.

Depois de uma primeira parte muito disputada, o espanhol Adroher conseguiu colocar os espanhóis em vantagem, a 14 segundos do intervalo.

Portugal entrou melhor no segundo tempo e, aos 30', Gonçalo Alves restabeleceu a igualdade. Seis minutos depois, João Rodrigues colocava a equipa lusa na frente do marcador.

Aos 49', Alabart voltou a empatar a partida, resultado que se verificou até ao final do tempo regulamentar e obrigou à realização do prolongamento.

No arranque da segunda parte do tempo extra, Portugal regressou à vantagem por João Rodrigues. A 40 segundos do fim, Jorge Silva fez o 4-2 final.

Com esta vitória, Portugal chega à final do Mundial, que se disputa em Barcelona, onde vai tentar alcançar o 16.º título de campeão do mundo.