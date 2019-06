© Fábio Poço/Global Imagens

Portugal apurou-se para o Campeonato da Europa de andebol de 2020, depois de vencer a Roménia por 24-19, em casa do adversário.

Pub Pub

Um empate era suficiente para que a Seleção nacional conseguir o objetivo. A seleção estava no segundo lugar do Grupo 6 e, com a vitória, ficou em primeiro, com oito pontos e à frente de França, que tem menos um jogo.

Portugal ainda joga com a Lituânia, o último jogo do grupo, que se realiza no próximo domingo, mas já garantiu a presença no Europeu.

A equipa das quinas não ia a uma grande competição internacional desde o Europeu de 2006.