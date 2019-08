Portugueses brilham no empate dos 'Wolves' com Manchester United

© Reuters/Carl Recine

O Wolverhampton empatou com o Manchester United (1-1), em jogo da liga inglesa de futebol, com Rúben Neves a marcar o golo da formação orientada por Nuno Espírito Santo e Rui Patrício a defender um penálti.

Os 'red devils' adiantaram-se no marcador na primeira parte (27 minutos), com o avançado francês Anthony Martial a concluir com um forte 'disparo' já dentro da área dos 'wolves', mas, aos 55 minutos, Rúben Neves acertou um remate espetacular de fora da área e repôs a igualdade no marcador, após passe do também internacional português João Moutinho.

E, aos 68 minutos, foi a vez de o guarda-redes titular da seleção portuguesa, Rui Patrício, brilhar nos anfitriões, ao defender um pontapé de grande penalidade cobrado por Paul Pogba, garantindo mais um ponto para a formação de Espírito Santo, que soma agora dois empates nas duas primeiras jornadas da 'Premier League', ocupando o 13.º posto.

Os 'wolves' contaram ainda com o contributo de mais dois jogadores portugueses nesta partida, com Diogo Jota (que foi titular) a ceder o seu lugar a Pedro Neto, contratado neste defeso à Lazio, aos 86 minutos do encontro.