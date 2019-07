Preço dos bilhetes e pirotecnia. As preocupações dos adeptos estão em discussão

© DR

O Congresso Europeu de Adeptos de Futebol espera receber 200 a 250 pessoas no auditório da União das Associações de Comércio e Serviços. O encontro começa esta quinta-feira e termina no domingo.

Pub Pub

Em discussão vão estar problemas comuns a todos os adeptos, como o preço dos bilhetes dos jogos. Em entrevista à TSF, a presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, Marta Gens, sublinha que não faz distinção entre os adeptos das claques e os outros e lembra que "as claques são uma faixa, provavelmente em alguns países mais significativas do que noutros, mas em grande escala até minoritária dos adeptos que se sentam num estádio".

Ouça a peça da jornalista Paula Dias 00:00 00:00

Marta Gens considera que os casos de criminalidade que envolvem as claques devem ser tratados como os outros crimes: "A criminalidade é um fator social, não é um fator exclusivo às claques, não é um fato exclusivo aos adeptos."

As preocupações dos adeptos prendem-se, sobretudo, com "o preço dos bilhetes, com apoio às deslocações, apoios logísticos, apoios financeiros, o tabelamento de preços máximos para adeptos visitantes", mas também com "os parâmetros aplicados à pirotecnia".

"Em alguns países, como em Portugal, essas ações relativas à pirotecnia são consideradas crime", frisa Marta Gens.

A Associação Portuguesa de Defesa do Adepto quer levar também ao congresso a proposta de lei que altera o regime jurídico no combate à violência, ao racismo e à xenofobia no desporto e que deve valer a partir do inicio da próxima época. A proposta não agrada aos adeptos, uma vez que "prevê a criação do cartão do adepto, prevê a criação de zonas especiais de permanência para grupos organizados de adeptos, mantém o registo obrigatório dos grupos organizados de adeptos e aumenta em 200% as coimas potencialmente aplicadas às contraordenações aplicáveis aos adeptos".

Marta Gens tem outros reparos a fazer em relação aos lugares vazios neste congresso: "Nós convidámos as instituições competentes, não só do Governo, convidámos alguns membros da Assembleia da República que se mostraram muito interessados logo desde início nas nossas questões, endereçámos um convite à Liga e à Federação Portuguesa de Futebol e a alguns clubes."

Até agora, não há respostas, uma situação que demonstra, na visão da adepta, "uma despreocupação e uma falta de interesse".