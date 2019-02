"É sempre possível" que atletas portugueses possam conquistar medalhas

A comitiva portuguesa chega esta quarta-feira a Glasgow, na Escócia, onde se realizam os Europeus de Atletismo de pista coberta entre 1 e 3 de março. Portugal estará representado por 13 atletas, numa seleção liderada pelo veterano e campeão olímpico, Nélson Évora.

O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo admite a possibilidade de conquistar medalhas mas garante que, nesta fase, não são o mais importante.

"É sempre possível. Habitualmente, nas nossas participações internacionais, não deixamos ter essa ambição", disse à TSF Jorge Vieira, admitindo que a conquista das não é o principal objetivo.

O presidente do organismo refere que, a um ano dos Jogos Olímpicos de Tóquio e com Mundiais em outubro, o mais importante passa por dar mais experiência aos atletas, destancando os dois lançadores de peso.

"Tsanko Arnaudov e Francisco Belo são atletas jovens mas já com bastante experiência e com performances pessoiais de muito bom nível internacional. São sempre atletas dos quais nós esperamos progresso e evolução", frisou Jorge Vieira, destancando ainda a barreirista Olímpia Barbosa, os triplosaltadores Patrícia Mamona, Susana Costa e Nélson Évora e Carlos Nascimento, na velocidade.

Jorge Vieira destaca a capacidade da comitiva portuguesa que irá competir em Glasgow.

A cidade de Glasgow recebe a 35ª edição dos campeonatos, nos quais Portugal já conseguiu obter 12 medalhas de ouro, oito de prata e três de bronze, ocupando a 19ª posição na tabela do medalheiro de todos os tempos.

Foto: OLAF KRAAK/EPA

Patrícia Mamona quer "segundo lugar ou melhor" nos Europeus de atletismo

A atleta Patrícia Mamona garantiu que o seu objetivo na prova do triplo salto dos Campeonatos Europeus de pista coberta, que se disputam em Glasgow, "é fazer um segundo lugar ou melhor".



"O meu objetivo é fazer um segundo lugar ou melhor. É uma competição em que estão todas muito fortes. O 'ranking' europeu está muito forte", afirmou Patrícia Mamona, citada pela Lusa.



A atleta do Sporting, que há dois anos foi medalha de prata nos Europeus de pista coberta, disputados em Belgrado, admitiu que depois de conseguir garantir a passagem à final, tudo pode acontecer.



"Tive uma época de inverno bastante regular, agora tenho que pensar na qualificação, que para mim é, se calhar, a parte mais complicada. Depois disso, é dar tudo e acho que uma grande surpresa pode aparecer se isso acontecer", afirmou.



Patrícia Mamona considerou que os Mundiais, que se disputam no final de setembro em Doha, "são o grande aquecimento para os Jogos Olímpicos" de Tóquio, em 2020, mas considerou essencial manter a forma.