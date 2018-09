Acusação feita à Benfica SAD não tem "qualquer fundamento sério"

O presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, marcou uma declaração para esta noite, no Estádio da Luz, sobre as acusações de que o clube foi alvo no processo e-toupeira, dando a cara pelo clube encarnado, depois de o Benfica ter prometido uma reagir em comunicado às acusações do Ministério Público.

Presidente do Benfica pede confiança aos adeptos. Ouça a reportagem de Tiago Santos

Luís Filipe Vieira começou por informar que a Benfica SAD "recebeu hoje a notificação da acusação" do processo e-toupeira, mas fez questão de tranquilizar os adeptos do clube.

Perante a acusação, e depois de haver uma reunião e apreciação da mesma, o presidente dirigiu-se aos "sócios, adeptos e simpatizantes, bem como os acionistas e parceiros" para dizer que, "como era expectável, a acusação em nada vem alterar a certeza da total licitude dos comportamentos e atuação da Benfica SAD neste ou em qualquer outro processo".

"Na acusação não existe qualquer facto, mesmo que indiciário, que permita a imputação à Benfica SAD dos crimes aí descritos. Nem existe qualquer conduta circunstanciada no tempo, modo e lugar que relacione a Benfica SAD com quaisquer crimes descritos", frisou, acrescentando que "a nenhum membro da Benfica SAD foi feita uma imputação ou acusação".

Luís Filipe Vieira assegura que "a Benfica SAD não pode deixar de repudiar e indignar-se quanto ao tempo, modo e forma como se viu envolvida nesta acusação sem existência de qualquer fundamento sério", e garantiu aos benfiquistas que a "reputação do Benfica" será defendida, assim como espera "demonstrar a sua inocência".

O presidente pediu ainda confiança aos benfiquistas, com a "certeza que as decisões judiciais limparão bom nome e honra do Sport Lisboa e Benfica".

A SAD do Benfica e o assessor jurídico dos encarnados, Paulo Gonçalves, são acusados pelo Ministério Público de vários crimes, como corrupção, favorecimento pessoal, violação do segredo de justiça e peculato.

No seguimento da informação, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo de inquérito contra os encarnados para averiguar a situação.