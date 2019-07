Primeira derrota de Jesus. Flamengo eliminado da Copa do Brasil

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

Perante quase 70 mil pessoas, a maior assistência do ano no futebol brasileiro, o Flamengo acabou eliminado dos quartos-de-final da Copa do Brasil pelo Athletico Paranaense.

A equipa de Jorge Jesus perdeu no desempate por penáltis, após o 1 a 1 no tempo regulamentar, que repetiu o placar da primeira mão, em Curitiba.

O Flamengo falhou três dos quatro penáltis, um deles por Diego, que passou pelo FC Porto na década passada, e acabou derrotado da marca dos onze metros por 3-1.

Jesus já na conferência de imprensa disse que o adversário foi melhor nos penáltis, mas não nos 90 minutos.

Nos 90 minutos, Gabigol, atacante ex-Benfica, colocou a equipa de Jesus em vantagem aos 62". Mas aos 77", Roni calou o Maracanã, empatando a partida num veloz contra-ataque.

"Depois do 1-0 pensei que estivéssemos mais perto do 2-0 do que do 1-1", disse Jesus, "mas eles numa bola direta acabaram por empatar", concluiu.

Foi a terceira partida do treinador português no seu novo clube, a segunda na Copa do Brasil, de onde sai eliminado após dois empates e a derrota nos penáltis. Pelo meio, o Fla goleou o Goiás, por 6-1 pelo campeonato brasileiro, o Brasileirão.

A próxima partida do Fla, para o Brasileirão, é com o rival Corinthians, em São Paulo, no domingo às 20h00 de Lisboa, depois segue viagem para o Equador, onde defronta o Emelec para a Taça dos Libertadores da América na madrugada da próxima quinta. Aliás, como o calendário no Brasil é impiedoso, no intervalo de um mês a equipa de Jesus terá agora sete compromissos, entre jogos decisivos e dérbis com rivais do Rio de Janeiro.