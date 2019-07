Primeiro clássico da época já tem data e hora

A Supertaça marca o arranque oficial da nova época desportiva em Portugal © Fábio Poço/Global Imagens

Benfica e Sporting vão defrontar-se às 20h45 de dia 4 de agosto, na final da Supertaça Cândido de Oliveira.

A informação foi avançada oficialmente pela Federação Portuguesa de Futebol.

A data já era conhecida, mas esta sexta-feira a FPF também deu a conhecer o horário da partida.

Águias e leões vão encontrar-se no Estádio do Algarve em Faro, para jogar a Supertaça Cândido de Oliveira. Os dois clubes vão discutir o troféu deste ano com o Benfica, vencedor do campeonato, e Sporting, vencedor da Taça de Portugal.

