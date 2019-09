Primeiro escalão da Liga das Nações passa a ter 16 seleções

© Denis Balibouse/Reuters

O primeiro escalão da Liga das Nações da UEFA vai passar a ser disputado por 16 equipas, mais quatro do que as disputaram a primeira edição, ganha pela seleção portuguesa de futebol. O comité executivo da UEFA, reunido esta terça-feira em Ljubljana, decidiu colocar na Liga A as 16 melhores equipas da Europa, o que significa que a Alemanha, a Croácia, a Islândia e a Polónia se vão manter, depois de terem sido relegadas à Liga B.

Assim, a Liga das Nações de 2020/21 terá 16 equipas nas três primeiras divisões e sete na quarta e última. Na primeira edição, a Liga B também tinha 12 equipas, enquanto a C tinha 15 e a D tinha 16.

O sorteio da próxima edição vai realizar-se em 03 de março de 2020, em Amesterdão, na Holanda.