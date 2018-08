Primeiro jogo, primeiro rugido do leão

Depois da instabilidade dos últimos meses e com as eleições à presidência marcadas para setembro, o Sporting iniciou a nova temporada com uma vitória em Moreira de Cónegos.

Bruno Fernandes e Bas Dost, que rescindiram os contratos em junho e voltaram atrás na decisão em julho, foram os autores dos golos que deram os primeiro três pontos aos leões.

Na bancada, Sousa Cintra sorria mas no final garantiu que o clube de Alvalade vai ter mais reforços até ao fecho do mercado. Além do presidente da comissão de gestão, nas bancadas do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas estiveram também alguns dos candidatos ao sufrágio de setembro, como José Maria Ricciardi, Pedro Madeira Rodrigues e João Benedito.