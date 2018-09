Veja os primeiros golos da nova época da Liga dos Campeões

Arrancou esta terça-feira a fase de grupos da Liga dos Campeões, com destaque para o empate a um golo do FC Porto no terreno do Schalke 04 e para o "hat-trick" de Messi na vitória do Barcelona por 4-0 frente ao PSV Eindhoven.

Esta noite o futebol português vai continuar representado, com o Benfica a jogar no Estádio da Luz frente ao Bayern de Munique, a partir das 20h00.

Veja aqui os 21 golos que foram marcados na noite de terça feira da Liga dos Campeões: