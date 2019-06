PSV Eindhoven confirma contratação de Bruma

O PSV Eindhoven anunciou que Bruma assinou um contrato válido por cinco temporadas. A oficialização da contratação do extremo foi feita através das redes sociais do clube.

Nas primeiras declarações como jogador do PSV, Bruma refere que quer "seguir os passos de Romário ou Ronaldo", lembrando a passagem dos dois jogadores brasileiros pelo clube de Eindhoven.

