"Qualificação brilhante." Fernando Gomes felicita clubes minhotos

"Gostaria de felicitar o Sporting de Braga e o Vitória de Guimarães pela duas vitórias conseguidas"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) felicitou Sporting de Braga e Vitória de Guimarães pelas vitórias conquistadas esta quinta-feira nos play-offs da Liga Europa, que lhes permitiram chegar à fase de grupos.

"Gostaria de felicitar o Sporting de Braga e o Vitória de Guimarães pela duas vitórias conseguidas frente ao Spartak Moscovo e ao FCSB, que garantiram a qualificação brilhante dos dois emblemas para a fase de grupos da Liga Europa", lê-se na nota assinada por Fernando Gomes, divulgada no sítio da FPF na Internet.

O Sporting de Braga venceu esta quinta-feira em Moscovo por 2-1, depois de ter vencido por 1-0 em Braga, e o Vitória de Guimarães bateu o FCSB por 1-0, após o nulo em Bucareste, colocando, pela primeira vez, quatro equipas lusas na fase de grupos da Liga Europa.

"Numa altura em que todos sabemos que a sustentabilidade dos clubes portugueses está muito dependente das participações na Liga dos Campeões e da Liga Europa, a presença de cinco clubes portugueses nas competições europeias será porventura decisiva para Portugal garantir pontos importantíssimos e uma posição que reflita o valor dos nossos clubes no ranking da UEFA e no contexto europeu do futebol", realçou o líder de federativo.

Sporting de Braga e Vitória de Guimarães juntaram-se na fase de grupos da Liga Europa a Sporting e FC Porto, que foi relegado para a segunda competição de clubes pelos russos do Krasnodar, enquanto o Benfica vai disputar a Liga dos Campeões.

Perante este cenário, Fernando Gomes desejou os melhores sucessos aos cinco clubes.

"Agradecendo o vosso esforço e forma briosa como representaram os vossos clubes e o país, expresso ainda os meus votos de ainda maior sucesso nesta nova fase das competições europeias", rematou.