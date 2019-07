"Qualquer um quer jogar nos melhores do mundo, o Atlético é um deles"

© Ivan Del Val/Global Imagens

O futebolista português João Félix, recentemente transferido do Benfica para o Atlético de Madrid, afirmou este domingo que qualquer jogador "quer jogar nos melhores do mundo e o Atlético é um deles".

Em declarações divulgadas pelo canal do clube 'colchonero', Félix, cuja transferência vai custar aos cofres do clube madrileno cerca de 126 milhões de euros, mostrou-se feliz com a escolha, tendo afirmado que, entre as várias propostas que lhe chegaram, a dos 'rojiblancos' foi a que mais lhe agradou, tendo sido o clube que lhe apresentou "as melhores condições".

Tive esta oportunidade e agora estou aqui para dar o melhor de mim

João Félix, que vai ser apresentado na segunda-feira, às 13h00 (12h00 em Lisboa), no auditório do Wanda Metropolitano, disse que espera "vir a ser uma estrela no Atlético", clube no qual já passaram vários jogadores lusos, pelo que é seu desejo "fazer igual ou melhor do que os que passaram por aqui".

"Tive esta oportunidade e agora estou aqui para dar o melhor de mim. É uma equipa que segui muito na Liga espanhola. Vi-a ganhar o campeonato e duas ligas Europa. Vi também as duas finais que acabaram por não ganhar (Liga dos Campeões). Segui sempre a Liga espanhola, inclusive o 'Atleti'", prosseguiu o jovem internacional português, de 19 anos.

Sobre o treinador argentino do Atlético, Diego Simeone, referiu: "Simeone é um treinador que transmite muita garra à equipa, muita motivação, como já o fazia como jogador. Esse extra, tirando o nosso talento, ajuda-nos depois muito dentro do campo."

Apesar da sua idade, João Félix não considera que vá ter muita importância dentro de campo os seus 19 anos: "Encaro da melhor forma, para que tudo me corra bem. Pensar positivo, trabalhar para fazer uma grande temporada e assim ser uma estrela aqui no Atlético de Madrid."

"A idade tem influência em algumas coisas, mas tenho a maturidade necessária para enfrentar esta situação. Já sei o que é estar na equipa principal. Todos dizem que tenho 19 anos, mas não parece, e identifico-me com isso, e não acredito que vá ser um problema", acrescentou.

Em relação aos adeptos 'colchoneros' diz-se tranquilo, afirmando saber que estão sempre a apoiar a equipa e os jogadores e que está esperançado em conquistar a 'aficion'.

A finalizar, João Félix não prometeu números, apenas "dar tudo pela equipa, fazer o melhor possível e depois ver como correm as coisas".