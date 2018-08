Quando o Sporting defrontou o Benfica com oito "desertores" encarnados

Começou a contagem decrescente para o dérbi de Lisboa, entre Benfica e Sporting, que se joga este sábado, a partir das 19h00, no Estádio da Luz, a contar para a terceira jornada da Primeira Liga.

Este é um clássico com muita(s) história(s) no futebol português e a TSF desafiou o historiador Francisco Pinheiro a revelar cinco das histórias que contribuíram para o crescimento da rivalidade entre águias e leões. Esta segunda-feira, destacamos o primeiro dérbi, o dos "desertores".

Ouça o historiador Francisco Pinheiro sobre os "desertores" que acabaram no Sporting

Foi a contar para o Campeonato de Lisboa, a 1 de dezembro de 1907, que se enfrentaram pela primeira vez o Sport Lisboa (que viria pouco depois a ser rebatizado de Sport Lisboa e Benfica) e o Sporting Clube de Portugal.

À época, o Sporting contava com 8 ex-jogadores do Sport Lisboa, a quem chamavam de "desertores", porque tinham trocado de equipa devido a desentendimentos no clube.

O jogo foi muito emotivo e disputou-se debaixo de chuva torrencial, chegando mesmo a ser interrompido. No meio do dilúvio, foi o Sporting que levou a melhor no primeiro dos dérbis de Lisboa, vencendo por 2-1.

Já o campeonato, foi uma história diferente: nem Sporting, nem Sport Lisboa. Foi ganho pelos "ingleses" do Carcavellos Club.