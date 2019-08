© Twitter/@ovuncozdem

O internacional português Ricardo Quaresma foi esta quinta-feira apresentando como reforço do Kasimpasa, 15.º classificado da liga turca.

O avançado deixa assim o Besiktas depois de quatro temporadas consecutivas ao serviço do clube de Istambul. Quaresma tinha rescindido com o Besiktas no início desta semana.

O contrato é válido por uma temporada, com a imprensa turca a adiantar que inclui mais uma de opção. O Kasimpasa apenas somou um ponto na presente edição do campeonato.