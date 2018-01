Quatro portugueses nomeados para melhores do mundo de futsal

Portugal tem quatro atletas nomeados para melhores jogadores do mundo de futsal. Naty Silva e Ana Catarina (nomeadas para melhor guarda-redes do mundo), Janice Silva e Ricardinho (nomeados para melhor jogador do mundo) são os eleitos para a corrida ao céu do futsal.

Naty Silva nasceu em Caracas, na Venezuela, tem 30 anos e é guarda-redes do Sporting.

Ana Catarina, de 25 anos, nasceu em Vila Franca de Xira e defende as redes da baliza do Benfica.

Janice Silva é a benjamim desta história, com 20 anos. A portuguesa é ala no Benfica.

Finalmente, Ricardinho: o canhoto que já marcou mais de 120 golos pela seleção portuguesa é nomeado mais uma vez, aos 32 anos, para a corrida a melhor jogador do mundo. Não é uma novidade para o jogador do Inter Movistar: o atleta pisca o olho ao penta. Ricardinho ganhou o estatuto de melhor jogador do mundo em 2010, 2014, 2015 e 2016.