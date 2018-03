Que comecem os Jogos Paralímpicos de Inverno

Neste primeiro dia dos Jogos Paralímpicos de Inverno, nada como começar com uma festa de boas-vindas. Pelas 20h00 (hora sul-coreana, 11h00 em Lisboa), 35 mil pessoas encheram o Estádio Olímpico de PyeongChang, para presenciar a cerimónia de abertura dos jogos. Luzes, dança, espetáculo e animação não faltaram, bem como os discursos do presidente da competição, Lee Hee-Beom, e de Andrew Parsons, o líder do Comité Paralímpico Internacional. São 570 atletas de 49 países que vão competir pelas medalhas. Não há participação portuguesa nestes jogos.

A luta política entre as Coreias continua visível nestes jogos. No arranque dos Olímpicos de Inverno, a 9 de fevereiro, Coreia do Sul e do Norte juntaram-se no desfile de abertura da competição. Esta manhã, as comitivas surgiram separadas.

Foi também em PyeongChang, uma província no nordeste da Coreia do Sul - a 120 quilómetros da capital Seul e a cerca de 80 da fronteira com a Coreia do Norte -, que aconteceram os Jogos Olímpicos de Inverno.

No passado mês de fevereiro, Arthur Hanse, no esqui alpino, e Kequyem Lam, nos 15km de esqui de fundo, representaram as cores nacionais pela segunda vez neste evento desportivo, mas não conquistaram qualquer medalha.